Самые популярные города для путешествий по России летом 2023
Санкт-Петербург, Сочи и Москва являются наиболее популярными городами у путешественников в России.
Кроме того, в топ-15 городов также входят Калининград, Казань, Зеленоградск, Адлер, Геленджик, Сириус, Кисловодск, Анапа, Светлогорск, Нижний Новгород, Дербент и Владивосток. Причем Дербент и Владивосток показывают стремительный рост бронирований.
В 2023 году стоимость аренды жилья выросла на 13% по сравнению прошлым годом и в среднем составляет 4160 рублей за сутки. Самые дорогие города для аренды жилья этим летом – Сириус, Зеленоградск и Светлогорск, где средняя стоимость аренды в день составляет более 5 000 рублей. Забронировано уже более 40 процентов жилья на этот летний сезон, но места еще есть.
В среднем туристы бронируют этим летом жилье на пять дней и тратят на аренду 20 790 рублей. Прошлым летом эта цифра была меньше – 13 820 рублей.
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Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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