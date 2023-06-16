Самые популярные города для путешествий по России летом 2023

Рейтинг составлен сервисом онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Санкт-Петербург, Сочи и Москва являются наиболее популярными городами у путешественников в России.

Кроме того, в топ-15 городов также входят Калининград, Казань, Зеленоградск, Адлер, Геленджик, Сириус, Кисловодск, Анапа, Светлогорск, Нижний Новгород, Дербент и Владивосток. Причем Дербент и Владивосток показывают стремительный рост бронирований.

В 2023 году стоимость аренды жилья выросла на 13% по сравнению прошлым годом и в среднем составляет 4160 рублей за сутки. Самые дорогие города для аренды жилья этим летом – Сириус, Зеленоградск и Светлогорск, где средняя стоимость аренды в день составляет более 5 000 рублей. Забронировано уже более 40 процентов жилья на этот летний сезон, но места еще есть.

В среднем туристы бронируют этим летом жилье на пять дней и тратят на аренду 20 790 рублей. Прошлым летом эта цифра была меньше – 13 820 рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash