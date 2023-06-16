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Москвич 3е опередил Tesla Model 3 по популярности в России

По данным на май 2023 года, электрокроссовер российской сборки вошел в первую десятку самых востребованных электрокаров.

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Электрический кроссовер Москвич 3е в мае 2023 года купили 34 человека, что позволило ему обойти по продажам Tesla Model 3, которую купили 29 россиян. Таким образом, Москвич 3е занимает восьмое место в рейтинге самых популярных электромобилей в России по итогам мая. Безусловным лидером сегмента остается марка Evolute, предлагающая седаны i‑Pro и кроссоверы i‑Joy.

Кроме того, за популярность у покупателей с Москвичом 3е соперничают кроссовер BYD Yuan Plus, Geely Smart #1 и Volkswagen ID.3, ввозимые в Россию по схеме параллельного импорта.

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Спрос на электромобили в России невысокий, поэтому не стоит ждать хороших продаж, однако если на покупку кроссовера 3е будут введены субсидии от государства, он сможет как минимум догнать по продажам липецкий Evolute. Сейчас электрокроссовер Москвич стоит 3 млн 558 тыс. рублей, что на миллион дороже, чем Evolute i‑Joy.

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Источник: Российская газета

Фото: Москвич

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За РулемЛежнин Роман
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