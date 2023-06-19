#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер из Китая – и это ChevroletНовый кроссовер из Китая – и это Chevrolet
Автомобиль отличается от того, который...
Названа стоимость новой Lada X-Cross 5Названа стоимость новой Lada X-Cross 5
Пока она «прикидочная», но в целом...
Сравнили темпы поставок техники в зону СВОСравнили темпы поставок техники в зону СВО
Российские поставки превышают натовские в...

Создана цифровая карта трассы М-11

Благодаря использованию цифрового двойника автодороги «Нева» беспилотные грузовики поедут быстрее.

За РулемМосквич 3е опередил Tesla Model 3 по популярности в России

Это первая цифровая высокоточная модель скоростной автомагистрали в России, которая содержит не только трехмерную карту дороги, но и динамические данные о дорожной ситуации в режиме реального времени.

Цифровой двойник скоростной трассы М-11 содержит центр управления, собирающий большие массивы данных о дороге и отражающий изменения дорожной ситуации в реальном времени. Такие функции обеспечены благодаря подключению к автоматизированной системе управления дорожным движением. Это позволяет собрать максимально полную картину обстановки на дороге, дополнив ее данными о трафике, метеоусловиях, ДТП и любых динамических изменениях на протяжении всей трассы.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Таким образом, беспилотники, использующие цифровой двойник на базе V2X с реальными данными от «умной» дороги, видят то, что находится за пределами их сенсоров. Это повысит безопасность движения и увеличит крейсерскую скорость движения беспилотников.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: журнал «Рейс»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0