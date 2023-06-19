Создана цифровая карта трассы М-11

Благодаря использованию цифрового двойника автодороги «Нева» беспилотные грузовики поедут быстрее.

Это первая цифровая высокоточная модель скоростной автомагистрали в России, которая содержит не только трехмерную карту дороги, но и динамические данные о дорожной ситуации в режиме реального времени.

Цифровой двойник скоростной трассы М-11 содержит центр управления, собирающий большие массивы данных о дороге и отражающий изменения дорожной ситуации в реальном времени. Такие функции обеспечены благодаря подключению к автоматизированной системе управления дорожным движением. Это позволяет собрать максимально полную картину обстановки на дороге, дополнив ее данными о трафике, метеоусловиях, ДТП и любых динамических изменениях на протяжении всей трассы.

Таким образом, беспилотники, использующие цифровой двойник на базе V2X с реальными данными от «умной» дороги, видят то, что находится за пределами их сенсоров. Это повысит безопасность движения и увеличит крейсерскую скорость движения беспилотников.

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Источник, фото: журнал «Рейс»