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На ПМЭФ-2023 стало известно, что Аэрофлот выкупит 47 лизинговых самолётов

Для совершения сделки будет специально создана лизинговая компания.

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Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский не стал распространяться по данному вопросу и всего лишь сказал, что процесс оказался чуть сложнее и дольше, чем предполагалось.

Для выкупа самолетов будет специально создана лизинговая компания. Это необходимо, так как выкуп будет осуществляться из средств ФНБ и, соответственно, благодаря механизму лизинга будет происходить возврат средств в фонд.

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Александровский добавил, что другие компании также общаются с лизингодателями по страховому урегулированию. Вероятно, они по примеру «Аэрофлота» создадут свою кэптивную лизинговую компанию. На данный момент у «Аэрофлота» 102 самолета находятся только в российском реестре, то есть без двойной регистрации. Выкуплены 18 самолетов, которые были в финлизинге.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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