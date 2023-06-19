На ПМЭФ-2023 стало известно, что Аэрофлот выкупит 47 лизинговых самолётов
Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский не стал распространяться по данному вопросу и всего лишь сказал, что процесс оказался чуть сложнее и дольше, чем предполагалось.
Для выкупа самолетов будет специально создана лизинговая компания. Это необходимо, так как выкуп будет осуществляться из средств ФНБ и, соответственно, благодаря механизму лизинга будет происходить возврат средств в фонд.
Александровский добавил, что другие компании также общаются с лизингодателями по страховому урегулированию. Вероятно, они по примеру «Аэрофлота» создадут свою кэптивную лизинговую компанию. На данный момент у «Аэрофлота» 102 самолета находятся только в российском реестре, то есть без двойной регистрации. Выкуплены 18 самолетов, которые были в финлизинге.
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Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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