Где этим летом отдохнут семьи с детьми?

Онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip рассказал, что 80% россиян проведет отпуск в России.

Самым популярным направлением для семейных поездок по России является Санкт-Петербург, на долю которого приходится 11,5% всех бронирований отелей в стране. На втором месте по популярности отдыха с детьми оказался Адлер (9,8%), а на третьем – Москва (8,5%).

Когда дело доходит до размещения, семьи с детьми, как правило, выбирают апартаменты, гостевые дома и хостелы, на долю которых приходится 41,6% бронирований в июле. Трехзвездочные отели выбирают 30,7% путешественников, а четырехзвездочные — 18,7%. Остальные путешественники остановятся в пятизвездочных (4,9%) и двухзвездочных отелях (4,1%).

По продолжительности отпуска большинство семей (47,3%) останавливаются в одном отеле 1-3 дня. 36,9% гостей пробудут 4-7 дней, в то время как 15,8% будут отдыхать 8-14 дней.

Что касается популярных международных направлений для семей с детьми, то Стамбул возглавляет список с 8,3% всех международных бронирований отелей на июль. Второе и третье места занимают абхазские курорты: Гагра с долей 5,5% и Сухум с 4,2%. Большинство семей с детьми, отдыхающих за границей, будут проживать в отеле в течение 4-7 дней.

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Источник: Известия

Фото: Unsplash/little_klein