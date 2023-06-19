Искусственный интеллект поможет туристам подобрать тур

Государство разработает механизм сбора данных, который позволит туристам подобрать уникальную путевку.

На ПМЭФ-2023 вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что государство совместно с бизнесом разработает систему, которая поможет туристам выбрать оптимальный тур.

Это будет механизм сбора данных – онлайн-биржа, которая позволит рассмотреть лучшие предложения и выгодные цены. Для подбора уникального тура онлайн-консьержи учтут все нюансы и пожелания туриста. Также стоит отметить, что для развития площадки необходимо дать искусственному интеллекту доступ к огромному количеству знаний.

Задача государства – отрегулировать рынок так, чтобы эти данные были доступны агрегаторам. А дальше бизнес сам всё сделает», – уточнил вице-премьер.

Чернышенко убежден в удобстве платформы с искусственным интеллектом. Она сделает сервис для россиян доступным.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash