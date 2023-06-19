Приспособить городской автобус под автодом? Вышло неожиданно!

Не просто семейный кемпер – тут есть прачечная, ванная и… винный погреб.

Кристл и Эрик Лопес используют в качестве автодома переделанный 12,1-метровый автобус Gillig 2008 года, который они теперь называют LeeTran или просто Лола. Отличительная фишка проекта – в предельной функциональности.

Дом на колесах может комфортно разместить до шести человек: к их услугам кухня, ванная, прачечная и большой деревянный шкаф для вещей. Почти вся мебель - стационарная, ее не нужно складывать и раскладывать, как зачастую в кемперах.

Сохранились оба стандартных входа, но двери заменены. Дополнительное пространство дают выдвижные секции по обоим бортам. В них размещены кухня и гостиная.

Именно в гостиной стоит диван-трансформер, в основании которого – винный погреб с подсветкой! Если пройти до ванной, то напротив нее мы обнаружим двухъярусную кровать для двух гостей.

А главная спальня – в задней части. Здесь же располагаются дополнительные места для хранения, а также сплит кондиционер/отопитель.

Переходя к технологиям: у Лолы есть солнечные батареи на тот случай, если по какой-то причине нельзя запитаться стандартно, от внешней сети или генератора. В оснащение входят два бака 380 литров – для чистой и «серой» воды.

Первым проектом Эрика и Кристл был 10-метровый трейлер для пары с ребенком инвалидом. Это и заложило основу их бизнеса суперфункциональных автодомов. Когда они делали автодом для себя, использовали наработанный опыт.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Все о грузовиках – Trucksplanet

Фото: скриншот видео Youtube