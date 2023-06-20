На Кузбассе разыскали пропавшую группу туристов – видео с вертолета

Сплавляясь по реке, путешественники пробили лодки о камни…

На прошлой неделе жительница Кемерова обратилась в полицию, Она рассказала что 11 июня ее родственники со своим старым знакомым отправились на сплав по Золотому Китату. В назначенное время туристы не вернулись, а их телефоны оказались выключенными.

Полиция организовала поиски, которые осложнялись полным отсутствием в районе автомобильных дорог. Искать пропавших предстояло с воды и с воздуха. Обследовав с помощью вертолета Росгвардии русла реки, полицейские обнаружили туристов на берегу. Их эвакуировали и доставили в областной центр.

Выяснилось, что во время сплава туристы прокололи лодки о камни, что сделало дальнейший путь по воде невозможным. Переночевав в найденной таежной заимке, они отправились вниз по течению, надеясь выйти к населенным пунктам.

Увидев вертолет, они даже не поверили, что подоспела такая помощь. Ребята поблагодарили полицейских и всех, кто принимал участие в поисках.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: МВД Медиа

Фото: скриншот видео Youtube