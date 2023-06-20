На ПМЭФ обсудили автопробег «Страна «За рулем»

На полях экономического форума прошла тематическая сессия «Маршрут построен: перспективы развития автотуризма в России».

На состоявшемся на прошлой неделе Петербургском международном экономическом форуме была организована сессия, посвященная автотуризму, которую модерировал вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

В своем выступлении он отметил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина необходимо разработать концепцию развития автотуризма в России. Для этого важно сформировать соответствующую модель управления и дорожную инфраструктуру.

Вице-премьер привел такие цифры: по итогам 2022 года автопоток в России составил более 500 млн человек, и, по прогнозам, к 2035 году он может вырасти до 700 млн человек. Если хоть какая-то доля из этого будет задействована в сфере автотуризма, это станет существенным вкладом в достижении показателя нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», по которому к 2030 году наших туристов в поездках должно быть не менее 140 млн человек в год.

То есть за счет автомобильного туризма удастся даже быстрее выполнить очень амбициозный план, по которому показатель турпоездок будет увеличен вдвое.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко

Автотуризм получает все большую поддержку государства, и поэтому все больше руководителей департаментов туризма стали обращаться за сотрудничеством к федеральным средствам массовой информации, в частности, к «За рулем». Наше издательство имеет богатый опыт в организации автопробегов и освещении этих мероприятий на своих ресурсах.

Тема автотуризма активно обсуждалась на форуме «Путешествуй!», который прошел в Москве в начале июня, а потом плавно перетекла на поля Петербургского международного экономического форума.

В рамках ПМЭФ руководитель проекта «Страна «За рулем» Степан Кузьменко провел ряд встреч с представителями туристических отраслей из Калужской, Архангельской, Мурманской, Псковской, Липецкой областей, Москвы, Запорожья и Мордовии.

Слева направо: генеральный директор РМ Холдинга Максим Тевс, заместитель председателя правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев и заместитель генерального директора издательства «За рулем» Степан Кузьменко

В частности, на встрече с заместителем председателя правительства Республики Мордовия Батыром Эмеевым и генеральным директором РМ Холдинга Максимом Тевсом Степан Кузьменко обсуждал проект организации автопробега «Страна «За рулем» в Мордовию (город Рузаевка), а также перспективы развития делового туризма. В частности, по линии делового туризма было бы интересно посетить завод компании РМ Холдинг в Рузаевке (Мордовия).

Зам. директора издательства «За рулем» Степан Кузьменко:

– Основная цель проекта «Страна «За рулем» – систематически информировать нашу более чем 13-миллионную российскую «армию» автомобилистов о многообразии автомобильных маршрутов и состоянии придорожной инфраструктуры, позволяющей безопасно передвигаться по стране, чудесно и комфортно проводить время в кругу близких по духу людей.

Планируется, что благодаря информационной поддержке граждан, которую «За рулем» обеспечит на своих ресурсах в течение 2023 года, поток туристов в упомянутых выше регионах вырастет в 2-2,5 раза в течение ближайших трех лет.

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Фото: «За рулем»