На ПМЭФ обсудили автопробег «Страна «За рулем»
На состоявшемся на прошлой неделе Петербургском международном экономическом форуме была организована сессия, посвященная автотуризму, которую модерировал вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.
В своем выступлении он отметил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина необходимо разработать концепцию развития автотуризма в России. Для этого важно сформировать соответствующую модель управления и дорожную инфраструктуру.
Вице-премьер привел такие цифры: по итогам 2022 года автопоток в России составил более 500 млн человек, и, по прогнозам, к 2035 году он может вырасти до 700 млн человек. Если хоть какая-то доля из этого будет задействована в сфере автотуризма, это станет существенным вкладом в достижении показателя нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», по которому к 2030 году наших туристов в поездках должно быть не менее 140 млн человек в год.
То есть за счет автомобильного туризма удастся даже быстрее выполнить очень амбициозный план, по которому показатель турпоездок будет увеличен вдвое.
Автотуризм получает все большую поддержку государства, и поэтому все больше руководителей департаментов туризма стали обращаться за сотрудничеством к федеральным средствам массовой информации, в частности, к «За рулем». Наше издательство имеет богатый опыт в организации автопробегов и освещении этих мероприятий на своих ресурсах.
Тема автотуризма активно обсуждалась на форуме «Путешествуй!», который прошел в Москве в начале июня, а потом плавно перетекла на поля Петербургского международного экономического форума.
В рамках ПМЭФ руководитель проекта «Страна «За рулем» Степан Кузьменко провел ряд встреч с представителями туристических отраслей из Калужской, Архангельской, Мурманской, Псковской, Липецкой областей, Москвы, Запорожья и Мордовии.
В частности, на встрече с заместителем председателя правительства Республики Мордовия Батыром Эмеевым и генеральным директором РМ Холдинга Максимом Тевсом Степан Кузьменко обсуждал проект организации автопробега «Страна «За рулем» в Мордовию (город Рузаевка), а также перспективы развития делового туризма. В частности, по линии делового туризма было бы интересно посетить завод компании РМ Холдинг в Рузаевке (Мордовия).
Зам. директора издательства «За рулем» Степан Кузьменко:
– Основная цель проекта «Страна «За рулем» – систематически информировать нашу более чем 13-миллионную российскую «армию» автомобилистов о многообразии автомобильных маршрутов и состоянии придорожной инфраструктуры, позволяющей безопасно передвигаться по стране, чудесно и комфортно проводить время в кругу близких по духу людей.
Планируется, что благодаря информационной поддержке граждан, которую «За рулем» обеспечит на своих ресурсах в течение 2023 года, поток туристов в упомянутых выше регионах вырастет в 2-2,5 раза в течение ближайших трех лет.
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Фото: «За рулем»
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