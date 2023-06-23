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Новая проблема автопрома – дефицит графита

Западные автоконцерны борются за получение некитайского графита.

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Автопроизводители, в том числе Tesla и Mercedes-Benz, спешат полностью захватить поставки графита от внешнего доминирующего производителя Китая, поскольку на аккумуляторы для электромобилей из-за роста спроса впервые потребовалось больше минерала, чем для использования в других областях.

Автомобильные компании заранее не планировали поставки графита, сосредоточив внимание на более известных материалах для аккумуляторов — литии и кобальте, и это несмотря на то, что графит является самым крупным компонентом аккумуляторов по весу.

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Теперь приходится стучаться в двери новых производителей таких стран, как Мадагаскар и Мозамбик, поскольку, по прогнозам консалтинговой компании Project Blue, в этом году в электромобилях впервые будет использовано более 50% всего добываемого графита.

Нехватка материалов, произведенных за пределами Китая, станет еще более острой, поскольку законодательство США и Европы направлено на сокращение зависимости от Китая в отношении важнейших полезных ископаемых.

Автопроизводители оказались в затруднительном положении. Каждому электромобилю в аккумуляторной батарее в среднем требуется более 50 кг графита для анодов, отрицательных электродов батареи, что примерно вдвое превышает количество лития.

Ранее графит в основном использовали в сталелитейной промышленности, но продажи электромобилей должны увеличиться более чем втрое к 2030 году до 35 миллионов с 2022 года, и минерала будет требоваться все больше.

Ожидается, что к 2030 году глобальный дефицит предложения достигнет 777 тысяч тонн.

Китай производит 61% мирового природного графита и 98% конечного обработанного материала для изготовления анодов аккумуляторов.

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Источник: Рейтер

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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