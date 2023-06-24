В Москву приезжает все больше туристов из Китая

Столицу России за первый квартал 2023 года посетили 25 тысяч туристов из Поднебесной.

Москва пользуется высоким спросом у китайских путешественников. В 2019 году ее посетили 870 тысяч туристов из КНР. После карантина турпоток снова постепенно восстанавливается, количество туристов увеличилось в пять раз по сравнению с 2022 годом. Часть туристов, а именно 30%, приезжают с целью отдохнуть, а больше 40% совмещают бизнес и путешествие.

С оплатой для туристов проблем нет, в России принимают карты UnionPay, а в некоторых торговых точках можно оплатить покупки с помощью приложений WeChat и Alipay.

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Источник: РИА Новости

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»