Эксперт привел список стран, небезопасных для российского туриста

Чтобы не испортить себе отдых, стоит познакомиться с местными обычаями и законами заранее.

В списке стран, небезопасных для отдыхающих из России, турагент поставил на первое место Грузию. Особую осторожность стоит проявлять в столице — в Тбилиси местные жители могут высказывать нелестные комментарии в адрес приезжих. Однако в регионах к нашим соотечественникам отношение по-прежнему дружелюбное.

Венесуэла заняла второе место в списке опасных стран. Туристам не стоит забредать в опасные районы, так как там очень высокий уровень преступности, и воры готовы ограбить любого, а в некоторых случаях даже убить.

Объединенные Арабские Эмираты — на третьем месте. Нужно учитывать, что это мусульманское государство, и туристам нужно уважать местные законы и традиции.

Доминиканская Республика занимает в списке турагента четвертое место . В стране очень высокий уровень преступности, и туристы могут стать жертвой опасных мафиозных групп или синдикатов, если будут гулять по окраинам или другим курортам.

Эксперт отметил, что перед выездом за границу туристы должны изучить местные законы и традиции, а также соблюдать меры безопасности. Кроме того, не стоит забывать о страховке, которая может помочь в случае непредвиденных ситуаций.

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Источник: Московский комсомолец

Фото: Unsplash