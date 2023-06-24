Куда можно отправиться в путешествие, если везде уже был?

Космический туризм - одна из самых захватывающих форм путешествий, которая открывает новые горизонты для любителей приключений.

Американская компания Virgin Galactic, занимающаяся космическим туризмом, готовится начать свои первые коммерческие полеты в конце июня. Запуск планируется в период с 27 по 30 июня текущего года. Это событие станет новой вехой в развитии космического туризма и предоставит возможность желающим испытать удивительные ощущения полета в космос.

Космический корабль компании Virgin Galactic, VSS Unity, способен подняться на высоту 80-100 километров над поверхностью Земли. За 450 тысяч долларов путешественники будут иметь возможность насладиться невероятным видом на планету Земля из космоса и ощутить невесомость в течение нескольких минут. Предстоящий полет, запланированный на начало августа, будет следующим в серии полетов компании.

Несмотря на ограниченный доступ и высокую стоимость, новая форма путешествий становится все более популярной среди людей, мечтающих осуществить свою давнюю мечту о полете в космос.

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Источник: IXBT

Фото: АГН «Москва»