Куда можно отправиться в путешествие, если везде уже был?
Американская компания Virgin Galactic, занимающаяся космическим туризмом, готовится начать свои первые коммерческие полеты в конце июня. Запуск планируется в период с 27 по 30 июня текущего года. Это событие станет новой вехой в развитии космического туризма и предоставит возможность желающим испытать удивительные ощущения полета в космос.
Космический корабль компании Virgin Galactic, VSS Unity, способен подняться на высоту 80-100 километров над поверхностью Земли. За 450 тысяч долларов путешественники будут иметь возможность насладиться невероятным видом на планету Земля из космоса и ощутить невесомость в течение нескольких минут. Предстоящий полет, запланированный на начало августа, будет следующим в серии полетов компании.
Несмотря на ограниченный доступ и высокую стоимость, новая форма путешествий становится все более популярной среди людей, мечтающих осуществить свою давнюю мечту о полете в космос.
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Источник: IXBT
Фото: АГН «Москва»
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