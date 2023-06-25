Panasonic обеспечит электромобили Mazda батареями
В рамках соглашения Panasonic будет поставлять цилиндрические литий-ионные аккумуляторы, произведенные в Японии и Северной Америке, для электромобилей Mazda, выпуск которых ожидается во второй половине этого десятилетия.
Компании заявили, что их переговоры будут сосредоточены на партнерстве в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Компания Toyota, владеющая 5,1% акций Mazda, на прошлой неделе обнародовала план по внедрению твердотельных аккумуляторов и других технологий для увеличения запаса хода и сокращения затрат на будущие электромобили. Япония заявила, что увеличит поддержку отечественного производства аккумуляторов до 2,2 млрд долларов, обещая поддержку Toyota и другим производителям в их стремлении повысить экономическую безопасность цепочки поставок.
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Источник: IXBT
Фото: Unsplash
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