Panasonic обеспечит электромобили Mazda батареями

Японский автопроизводитель Mazda и компания Panasonic начнут переговоры о создании партнерства для поставки аккумуляторов для электромобилей.

В рамках соглашения Panasonic будет поставлять цилиндрические литий-ионные аккумуляторы, произведенные в Японии и Северной Америке, для электромобилей Mazda, выпуск которых ожидается во второй половине этого десятилетия.

Компании заявили, что их переговоры будут сосредоточены на партнерстве в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Компания Toyota, владеющая 5,1% акций Mazda, на прошлой неделе обнародовала план по внедрению твердотельных аккумуляторов и других технологий для увеличения запаса хода и сокращения затрат на будущие электромобили. Япония заявила, что увеличит поддержку отечественного производства аккумуляторов до 2,2 млрд долларов, обещая поддержку Toyota и другим производителям в их стремлении повысить экономическую безопасность цепочки поставок.

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Источник: IXBT

Фото: Unsplash