Беспилотные грузовики решили применять на складах

Wildberries начал тестирование беспилотных электрических грузовиков для перевозки товаров на своих складах.

Для этой цели были задействованы автономные грузовые машины компании Evocargo, которая является партнером тестовых испытаний. Грузовики движутся по заданному маршруту в распределительном центре компании в Электростали (Московская область). Инженер-оператор определяет маршрут движения длиной 2,5 км, а беспилотники перевозят товары между различными блоками логистического центра маркетплейса.

Для обеспечения безопасности перевозок и навигации используются специальные высокочувствительные световые и звуковые датчики, спутниковая навигация и видеокамеры. Каждый день электромобиль грузоподъемностью в 2 тонны перевозит более 50 000 единиц товаров.

Беспилотные грузовики могут стать важным элементом электронной коммерции, так как позволяют сократить расходы на перевозку товаров и ускорить процесс доставки.

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Источник, фото: журнал «Рейс»