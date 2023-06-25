Беспилотные грузовики решили применять на складах
Для этой цели были задействованы автономные грузовые машины компании Evocargo, которая является партнером тестовых испытаний. Грузовики движутся по заданному маршруту в распределительном центре компании в Электростали (Московская область). Инженер-оператор определяет маршрут движения длиной 2,5 км, а беспилотники перевозят товары между различными блоками логистического центра маркетплейса.
Для обеспечения безопасности перевозок и навигации используются специальные высокочувствительные световые и звуковые датчики, спутниковая навигация и видеокамеры. Каждый день электромобиль грузоподъемностью в 2 тонны перевозит более 50 000 единиц товаров.
Беспилотные грузовики могут стать важным элементом электронной коммерции, так как позволяют сократить расходы на перевозку товаров и ускорить процесс доставки.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник, фото: журнал «Рейс»
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен