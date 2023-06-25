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Беспилотные грузовики решили применять на складах

Wildberries начал тестирование беспилотных электрических грузовиков для перевозки товаров на своих складах.

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Для этой цели были задействованы автономные грузовые машины компании Evocargo, которая является партнером тестовых испытаний. Грузовики движутся по заданному маршруту в распределительном центре компании в Электростали (Московская область). Инженер-оператор определяет маршрут движения длиной 2,5 км, а беспилотники перевозят товары между различными блоками логистического центра маркетплейса.

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Для обеспечения безопасности перевозок и навигации используются специальные высокочувствительные световые и звуковые датчики, спутниковая навигация и видеокамеры. Каждый день электромобиль грузоподъемностью в 2 тонны перевозит более 50 000 единиц товаров.

Беспилотные грузовики могут стать важным элементом электронной коммерции, так как позволяют сократить расходы на перевозку товаров и ускорить процесс доставки.

Источник, фото: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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