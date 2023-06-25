Эксклюзивный кроссовер, созданный совместно с французским домом моды

Холдинг «Авилон» - официальный дилер Avatr в России скоро привезет в страну электрический кроссовер Avatr 11 MMW.

Этот автомобиль был создан в сотрудничестве с французским домом моды Givenchy, всего было выпущено 500 таких кроссоверов. Он отличается от обычной версии кузовом черного цвета, черными колесными дисками и черной отделкой салона. Эта версия кроссовера точно будет выделяться в потоке днем, а ночью его будет трудно заметить.

Несмотря на свой эксклюзивный дизайн, Avatr 11 MMW по сути не отличается от обычной версии. Он оснащен парой электромоторов суммарной мощностью 578 л.с. и тяговой батареей емкостью 116,8 кВтч, что позволяет проехать до 680 км на одной зарядке. Его габариты составляют 4880 х 1970 х 1601 мм, а колесная база равна 2975 мм.

Стоит отметить, что Avatr 1 был создан в сотрудничестве между Changan, Huawei и CATL. В России цена на Avatr 11 MMW составляет 12,2 млн рублей.

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Источник: IXBT

Фото: Avatr