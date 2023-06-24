#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely-Mercedes Smart #3 – самый большой СмартGeely-Mercedes Smart #3 – самый большой Смарт
Автомобиль основан на платформе Geely SEA,...
Представлен роскошный внедорожный автодом на базе Mercedes-BenzПредставлен роскошный внедорожный автодом на базе Mercedes-Benz
Компания Stone Offroad Design (SOD) представила...
Застрявшим в пробках водителям в Ростовской и в Воронежской областях раздают водуЗастрявшим в пробках водителям в Ростовской и в Воронежской областях раздают воду
На трассу М-4 «Дон» выехали оперативные группы...

Представлен роскошный внедорожный автодом на базе Mercedes-Benz

Компания Stone Offroad Design (SOD) представила свой новый проект – дом на колесах, созданный на базе Mercedes-Benz Arocs.

За РулемMercedes-Benz наделит свои автомобили искусственным интеллектом

Этот автодом имеет жилой модуль длиной 6,5 м, установленный на специально разработанном подрамнике с гасящими вибрации опорами. Если выбрать шасси 8 х 8, то длина автомобиля увеличится на целый метр. Внутри автодом не уступает современным домам: стенки изготовлены из многослойных панелей с применением пенопласта и стекловолокна общей толщиной от 60 до 80 мм, обеспечивающих отличную шумо- и теплоизоляцию.

За Рулем
За Рулем

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Дом на колесах имеет все, что нужно для комфортной жизни: спальню, санузел с душем, полноценную кухню с духовкой, СВЧ-печью, холодильником и морозильной камерой, а также столовую. Можно даже сделать настоящую веранду у дома, а не просто навес. Кроме того, можно установить площадку-лифт в задней части и внедорожные аксессуары.

За Рулем
За Рулем

Mercedes-Benz Arocs оснащен дизельным двигателем объемом 15,6 л, мощностью 578 л.с. и автоматической коробкой Mercedes Powershift. Кроме того, производитель заявил, что аналогичный по начинке дом на колесах можно собрать на базе 520-сильного MAN TGX.

Цена стартует от 1,5 миллиона евро.

Источник: IXBT

Фото: SOD


За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0