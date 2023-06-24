Представлен роскошный внедорожный автодом на базе Mercedes-Benz

Компания Stone Offroad Design (SOD) представила свой новый проект – дом на колесах, созданный на базе Mercedes-Benz Arocs.

Этот автодом имеет жилой модуль длиной 6,5 м, установленный на специально разработанном подрамнике с гасящими вибрации опорами. Если выбрать шасси 8 х 8, то длина автомобиля увеличится на целый метр. Внутри автодом не уступает современным домам: стенки изготовлены из многослойных панелей с применением пенопласта и стекловолокна общей толщиной от 60 до 80 мм, обеспечивающих отличную шумо- и теплоизоляцию.

Дом на колесах имеет все, что нужно для комфортной жизни: спальню, санузел с душем, полноценную кухню с духовкой, СВЧ-печью, холодильником и морозильной камерой, а также столовую. Можно даже сделать настоящую веранду у дома, а не просто навес. Кроме того, можно установить площадку-лифт в задней части и внедорожные аксессуары.

Mercedes-Benz Arocs оснащен дизельным двигателем объемом 15,6 л, мощностью 578 л.с. и автоматической коробкой Mercedes Powershift. Кроме того, производитель заявил, что аналогичный по начинке дом на колесах можно собрать на базе 520-сильного MAN TGX.

Цена стартует от 1,5 миллиона евро.

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Источник: IXBT

Фото: SOD