Не хочешь платить за проезд по платным трассам? Покупай Exeed

Российским владельцам автомобилей Exeed разрешили бесплатно ездить по платным дорогам, но есть ограничения.

Российский офис компании Exeed совместно с «Автодором» запускает новую акцию, суть которой заключается в том, что владельцы автомобилей Exeed смогут получить полные компенсации за проезд по некоторым участкам федеральных платных магистралей, соблюдая определенные условия.

Географически акция распространяется на магистрали М-1 «Беларусь», М-11 «Нева» и М-4 «Дон», так как по ним проходят самые популярные маршруты летних путешествий по России. Также получить компенсацию можно будет за проезд по М-11 в период с 22 июня по 30 июля.

Компенсация будет заключаться в единоразовой выплате полной стоимости проезда туда и обратно, причем при оформлении заявки на услугу придется выбрать трёхнедельный период, в который планируется путешествие. Также нужно иметь персонифицированный транспондер от «Автодора». Заявка оформляется через личный кабинет владельца Exeed на официальном сайте марки.

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Источник: Exeed

Фото: Автодор