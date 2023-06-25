Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota выпустит люксовый внедорожник не хуже Rolls-Royce CullinanToyota выпустит люксовый внедорожник не хуже Rolls-Royce Cullinan
Осенью этого года Toyota собирается выпустить...
В России начали продавать новый мощный кроссовер LotusВ России начали продавать новый мощный кроссовер Lotus
Цена эксклюзивного электрокроссовера Eletre S...
Не хочешь платить за проезд по платным трассам? Покупай ExeedНе хочешь платить за проезд по платным трассам? Покупай Exeed
Российским владельцам автомобилей Exeed...

В России начали продавать новый мощный кроссовер Lotus

Цена эксклюзивного электрокроссовера Eletre S 2023 удивляет.

За РулемЭксклюзивный кроссовер, созданный совместно с французским домом моды

Дилер «Авилон» привез в Россию кроссовер Lotus Eletre S – большой, мощный и очень дорогой электрокар, ведь запросили за него 18,9 млн рублей.

Это не первое посещение России этим автомобилем, в начале года его уже продавали в нашей стране, только цена была другая – 15,8 млн рублей, и это был топовый 900-сильный Eletre R+.

За Рулем
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Что касается технической части, Eletre S имеет два электромотора, выдающие в сумме 612 л.с., и тяговую батарею емкостью 112 кВт·ч, которая способна обеспечить запас хода до 650 км. Максимальная скорость автомобиля – 258 км/ч, разгон до 100 км/ч – за 4,5 с.

За Рулем
За Рулем

В продаваемой версии S есть обогрев и вентиляция передних сидений, передний и задний парктроники, камера заднего вида, круиз- и климат-контроль.

Источник: IXBT

Фото: sohu.com

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0