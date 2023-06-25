В России начали продавать новый мощный кроссовер Lotus
Дилер «Авилон» привез в Россию кроссовер Lotus Eletre S – большой, мощный и очень дорогой электрокар, ведь запросили за него 18,9 млн рублей.
Это не первое посещение России этим автомобилем, в начале года его уже продавали в нашей стране, только цена была другая – 15,8 млн рублей, и это был топовый 900-сильный Eletre R+.
Что касается технической части, Eletre S имеет два электромотора, выдающие в сумме 612 л.с., и тяговую батарею емкостью 112 кВт·ч, которая способна обеспечить запас хода до 650 км. Максимальная скорость автомобиля – 258 км/ч, разгон до 100 км/ч – за 4,5 с.
В продаваемой версии S есть обогрев и вентиляция передних сидений, передний и задний парктроники, камера заднего вида, круиз- и климат-контроль.
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Источник: IXBT
Фото: sohu.com
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