В России начали продавать новый мощный кроссовер Lotus

Цена эксклюзивного электрокроссовера Eletre S 2023 удивляет.

Дилер «Авилон» привез в Россию кроссовер Lotus Eletre S – большой, мощный и очень дорогой электрокар, ведь запросили за него 18,9 млн рублей.

Это не первое посещение России этим автомобилем, в начале года его уже продавали в нашей стране, только цена была другая – 15,8 млн рублей, и это был топовый 900-сильный Eletre R+.

Что касается технической части, Eletre S имеет два электромотора, выдающие в сумме 612 л.с., и тяговую батарею емкостью 112 кВт·ч, которая способна обеспечить запас хода до 650 км. Максимальная скорость автомобиля – 258 км/ч, разгон до 100 км/ч – за 4,5 с.

В продаваемой версии S есть обогрев и вентиляция передних сидений, передний и задний парктроники, камера заднего вида, круиз- и климат-контроль.

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Источник: IXBT

Фото: sohu.com