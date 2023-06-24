В Воронежской области закрыто движение по автодороге М-4 «Дон» с 464 по 777 км
Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Движение закрыто сегодня, 24 июня, с 464-го по 777-й км дороги.
«Поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения <…>. Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и всё необходимое. <…>», — написал в Telegram-канале глава региона.
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Также власти призвали жителей воздержаться от поездок по дорогам регионального и местного значения.
Источник: Известия
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