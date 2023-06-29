«Роснефть» и Мостуризм подписали меморандум о сотрудничестве
Организации планируют совместно развивать внутренний туризм.
«Роснефть» и Комитет по туризму города Москвы в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве.
Стороны будут сотрудничать по вопросам внутреннего туризма, в том числе автотуризма, и продвигать туристический потенциал Москвы на объектах сети АЗС «Роснефть».
Сергей Степаненко (на фото слева), вице-президент «Роснефти» по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка и Евгений Козлов (на фото справа), первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы.
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«Роснефть» и Мостуризм будут содействовать формированию и развитию туристических маршрутов и автомобильных туров из различных регионов России на туристические и культурные объекты столицы.
Предусмотрено и проведение совместных мероприятий, направленных на повышение общего уровня комфорта туристов, в том числе на АЗС «Роснефть».
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Фото: Роснефть, Unsplash
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