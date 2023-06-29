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В Татарстане открылся суперсовременный автокемпинг «Осиново»

В Зеленодольском районе Республики Татарстан 27 июня состоялось официальное открытие современнейшего автокемпинга «Осиново», созданного специально для автопутешественников и караванеров.

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Открытие прошло в рамках фестиваля автотуризма «Vanlifefest Симфония», который уже третий год проходит в Республике Татарстан. Комплекс «Осиново» расположен в одноименном селе в 20 минутах езды от Казани.

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Это единственный кемпинг в России, ориентированный на караванеров и автопутешественников, с возможностью комфортного хранения транспорта.

Гостиничный комплекс предлагает парковочные места для автодомов, каждое из которых оснащено удобным подключением электричества, свободным доступом питьевой артезианской воды, а также кассетным сливом. Кемпинг также может стать хорошим местом для зимнего хранения яхты или каравана.

Еще одной его особенностью является возможность технического обслуживания транспорта.

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Для проживания автопутешественников кемпинг предлагает 10 модульных домов, которые созданы при государственной поддержке за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Помимо прочего автокемпинг «Осиново» может похвастать современной волейбольной площадкой с поверхностью из мягкого, чистейшего песка и рестораном с фермерскими продуктами, выращенными и изготовленными в Татарстане. Пока автодом обслуживается, туристы могут взять напрокат электрокар или отправиться на вертолетную экскурсию.

В скором времени на территории автокемпинга планируется запуск банного комплекса.

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Источник и фото: автокемпинг «Осиново», Татарстан

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За РулемЛежнин Роман
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