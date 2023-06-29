В Татарстане открылся суперсовременный автокемпинг «Осиново»

В Зеленодольском районе Республики Татарстан 27 июня состоялось официальное открытие современнейшего автокемпинга «Осиново», созданного специально для автопутешественников и караванеров.

Открытие прошло в рамках фестиваля автотуризма «Vanlifefest Симфония», который уже третий год проходит в Республике Татарстан. Комплекс «Осиново» расположен в одноименном селе в 20 минутах езды от Казани.

Это единственный кемпинг в России, ориентированный на караванеров и автопутешественников, с возможностью комфортного хранения транспорта.

Гостиничный комплекс предлагает парковочные места для автодомов, каждое из которых оснащено удобным подключением электричества, свободным доступом питьевой артезианской воды, а также кассетным сливом. Кемпинг также может стать хорошим местом для зимнего хранения яхты или каравана.

Еще одной его особенностью является возможность технического обслуживания транспорта.

Для проживания автопутешественников кемпинг предлагает 10 модульных домов, которые созданы при государственной поддержке за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Помимо прочего автокемпинг «Осиново» может похвастать современной волейбольной площадкой с поверхностью из мягкого, чистейшего песка и рестораном с фермерскими продуктами, выращенными и изготовленными в Татарстане. Пока автодом обслуживается, туристы могут взять напрокат электрокар или отправиться на вертолетную экскурсию.

В скором времени на территории автокемпинга планируется запуск банного комплекса.

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Источник и фото: автокемпинг «Осиново», Татарстан