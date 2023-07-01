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В Китае создали принципиально новый двигатель внутреннего сгорания

Китайская компания GAG создала новый двигатель на аммиаке с мощностью 161 л.с. Аммиак планируют использовать в железнодорожном и морском транспорте.

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Аммиак давно рассматривается как экологически чистое топливо, и его использование становится все более популярным. Обычно аммиак рассматривается как источник водорода, который считается более эффективным, чем чистый водород. В отличие от водорода, аммиак не требует сжатия или охлаждения до очень низких температур при хранении.

Вместо привычного способа использования аммиака в качестве топливной ячейки, которая преобразует аммиак в электричество, компания GAG (Guzngzhou Automotive Group) выбрала другой путь и разработала двигатель, в котором аммиак сжигается непосредственно. Такой двигатель также обладает практически нулевыми выбросами. Н

а данный момент компания создала двухлитровый двигатель с пиковой мощностью 161 л.с., который больше подходит для легковых автомобилей. В таком двигателе сгорание топлива происходит медленнее, чем в традиционных двигателях внутреннего сгорания, что может вызывать проблемы с мощностью на высоких оборотах или на холостом ходу.

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Кроме того, необходимо решить вопросы безопасности, связанные с использованием аммиака в качестве топлива, поскольку он является токсичным для людей и окружающей среды.

Источник и фото: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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