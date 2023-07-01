Новый электрокар Audi RS6 e-tron засветился на снимках
Audi RS6 e-tron будет предлагаться с инновационными цифровыми боковыми «зеркалами», которые заменяют обычные зеркала и транслируют изображение на экраны в салоне. Электрокар будет иметь раздельные фары и дневные ходовые огни, но останется без радиаторной решетки. Обещают новые колеса и тормозную систему. Большой диффузор и тонкие фонари располагаются сзади.
Известно, что концепт Audi RS6 e-tron оснащен аккумуляторной батареей мощностью 100 кВтч и системой полного привода с двумя электродвигателями общей мощностью 469 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
Audi подтвердила свои планы выпустить несколько версий Audi RS6 e-tron. Базовая сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд, в то время как старшая версия – менее чем за четыре секунды.
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Источник: IXBT
Фото: carscoops.com
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