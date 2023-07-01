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Новый электрокар Audi RS6 e-tron засветился на снимках

Audi планирует выпустить несколько версий электрокара.

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Audi RS6 e-tron будет предлагаться с инновационными цифровыми боковыми «зеркалами», которые заменяют обычные зеркала и транслируют изображение на экраны в салоне. Электрокар будет иметь раздельные фары и дневные ходовые огни, но останется без радиаторной решетки. Обещают новые колеса и тормозную систему. Большой диффузор и тонкие фонари располагаются сзади.

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Известно, что концепт Audi RS6 e-tron оснащен аккумуляторной батареей мощностью 100 кВтч и системой полного привода с двумя электродвигателями общей мощностью 469 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

Audi подтвердила свои планы выпустить несколько версий Audi RS6 e-tron. Базовая сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд, в то время как старшая версия – менее чем за четыре секунды.

Источник: IXBT

Фото: carscoops.com

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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