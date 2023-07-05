Жители столицы посетили Дни Тверской области в парке «Зарядье»

В специально оборудованном павильоне москвичей познакомили с туристическим потенциалом региона.

Представляла регион министр по туризму Тверской области Наталья Лукьянова.

Открыл пресс-конференцию, посвященную Дням Тверской области, президент Российского союза предприятий (учреждений, организаций) туриндустрии Илья Уманский.

«Мы активно включились в работу по продвижению Тверской области. У региона огромный, еще не до конца раскрытый потенциал. Так, москвичи все чаще выбирают для отдыха именно Верхневолжье. При этом основными точками притяжения являются локации у воды», – отметил он.

Одной из задач мероприятия было продвижение идеи путешествия к истоку великой русской реки Волги.

«Перешагни Волгу» — ставшая уже традиционной экспедиция к истоку реки, узнаваемому символу страны, проходящая каждое лето. В этом году она стартует уже в пятый раз. Участникам предстоит преодолеть около 500 километров на автомобилях и водных видах транспорта.

В парке «Зарядье» с 30 июня по 2 июля москвичи смогли пройти квест на знание городов, расположенных на берегах великой реки, узнать о глэмпингах в Тверской области, совершить VR-прогулку по Тверскому кремлю и увидеть исторические снимки легендарного Сергея Прокудина-Горского, пионера цветной фотографии.

Наталья Лукьянова, министр по туризму Тверской области:

– Тверская область является самым доступным по логистике регионом для отдыха жителей Москвы. На выставке в туристическом центре были представлены готовые предложения от туроператоров, индивидуальные маршруты для поездок к основным достопримечательностям и «большой воде» – озеру Селигер, Московскому морю, Угличскому водохранилищу.

В целом за последние 7 лет туристический поток в Тверскую область увеличился в два раза.

За прошедшие выходные в парке «Зарядье» порядка 130 тысяч гостей посетили выставку региона и приняли участие в культурной программе Дней Тверской области, в том числе в мастер-классе по обучению игре на гуслях, пленэре «Пишем Московское море».

Безусловно, задача подобных мероприятий – это не только знакомство жителей Москвы и гостей парка «Зарядье» с возможностями отдыха в регионе, но и обмен опытом с коллегами. Партнерство с департаментом туризма города Москвы и совместные акции являются стратегически важным вектором развития путешествий внутри страны.

Мероприятие прошло в рамках реализации соглашения Москвы с Тверской областью о сотрудничестве в сфере туризма и создании межрегиональных туристических маршрутов. Оно подразумевает создание совместных проектов, привлечение дополнительного турпотока в Тверскую область за счет увеличения присутствия в регионе крупных федеральных туроператоров.

В ближайшее время жителей и гостей российской столицы ожидает еще множество интересных событий, рассказала начальник Управления туризма Комитета по туризму города Москвы Ирина Шилкина:

– Тверитяне регулярно посещают столицу, а москвичи с удовольствием путешествуют в Тверь. Этим летом Москва организовала несколько новых проектов для туристов.

Иммерсивный фестиваль «Усадьбы Москвы» стартовал 1 июля и будет проходить каждые выходные вплоть до 30 сентября.

Всего в течение этого времени в 15 столичных усадьбах пройдет свыше 270 различных мероприятий – лекций, экскурсий, представлений и мастер-классов. Информацию о мероприятиях усадьб можно найти на сайте RUSSPASS Mag.

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Фото: Леонид Смирнов, Александр Никулин