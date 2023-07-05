Что делать туристам, опоздавшим в отели Крыма из-за пробки?
АТОР разъяснила, как не потерять время в гостинице из-за сложной транспортной ситуации.
На полуострове готовы пойти навстречу путешественникам и бесплатно продлить отдых гостям, заселившимся позже из-за сложной транспортной ситуации. Отели сети «Ателика» уже предоставляют такую услугу.
По словам вице-президента АТОР гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, из-за заторов на подъездах к Крымскому мосту туристы опаздывают с заселением в гостиницы полуострова на пять-шесть часов. Оптимальным вариантом компенсации потерянного времени станет поздний выезд из отеля, пояснил эксперт.
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Источник: Ассоциация туроператоров
Фото: Роман Соколов/ТАСС
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