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Что делать туристам, опоздавшим в отели Крыма из-за пробки?

АТОР разъяснила, как не потерять время в гостинице из-за сложной транспортной ситуации.

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На полуострове готовы пойти навстречу путешественникам и бесплатно продлить отдых гостям, заселившимся позже из-за сложной транспортной ситуации. Отели сети «Ателика» уже предоставляют такую услугу.

По словам вице-президента АТОР гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, из-за заторов на подъездах к Крымскому мосту туристы опаздывают с заселением в гостиницы полуострова на пять-шесть часов. Оптимальным вариантом компенсации потерянного времени станет поздний выезд из отеля, пояснил эксперт.

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Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Роман Соколов/ТАСС

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За РулемЛежнин Роман
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