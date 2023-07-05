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В Подмосковье пройдет ежегодный фестиваль автотюнинга Tuning Open Fest

22 июля 2023 года пройдет 8-й автофестиваль Tuning Open Fest (TOF-2023) в формате пляжной вечеринки на территории комплекса «Lake Beach» (база отдыха «Круглое озеро») в Подмосковье.

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Tuning Open Fest – это ежегодный фестиваль автотюнинга на живописном побережье озера в формате пляжной вечеринки для автолюбителей и ценителей автомобильной культуры. Организатор мероприятия – стайлинг-студия PremiumCaste – в этом году поднимает уровень мероприятия: расширение экспозиции, талантливые артисты и новые развлечения ждут участников и гостей автофестиваля.

В этом году на экспозиции Tuning Open Fest будет представлено более 160 эксклюзивных автомобилей, в том числе представители известных автомобильных клубов и тюнинг-ателье. Мероприятие планируют посетить более 2000 зрителей, в том числе популярные в автомобильном мире блогеры.

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Впервые на фестивале участником выставки станет катер, стилизованный под автомобиль Ford Mustang в кузове 1967 года от питерского тюнинг-сервиса Ford-Market, известного своими яркими автомобильными перформансами и кастом-проектами.

На территории базы отдыха «Круглое озеро» организована гостевая парковка, также в шаговой доступности от пляжа находится остановка общественного транспорта.

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За Рулем

Источник: «99 Francs – Communication Group»

Фото: Tuning Open Fest

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