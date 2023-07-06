Турция перестала быть доступной: как россияне экономят на отдыхе

Ослабление рубля и резкое подорожание отдыха вынуждают российских туристов сокращать расходы на отдых в Турции.

По словам турагентов, в ухудшающихся экономических условиях путешественники стали реже бронировать отели высокого класса или стали сокращать количество дней на отдыхе.

Согласно данным сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel, наблюдается снижение продаж пятизвездочных отелей в пользу трех- и четырехзвездочных гостиниц и апартаментов. Кроме того, из пятерки самых продаваемых отелей исчезли объекты стоимостью более 240 тысяч рублей.

Некоторые туристы не могут себе позволить купить тур в отель с большой территорией и анимацией, но хотят поехать к морю.

Такие клиенты выбирают экономичные гостиницы городского типа в Аланье, спрос на эти варианты заметно вырос», — отметили в одном из турагентств.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash