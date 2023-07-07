Появился полезный телеграм-канал для туристов, направляющихся в Крым
Канал «Главный мост» инициирован властями Краснодарского края.
Согласно сообщению пресс-службы краевой администрации, с помощью телеграм-канала туристы смогут узнать о наличии пробок и их протяженности. Кроме того, пользователям будут доступны полезные советы по прохождению досмотра, а также информация о расположении пунктов бесплатной раздачи питьевой воды и санитарных точек.
«Главный мост» также будет информировать путешественников о любых изменениях в организации движения и случаях ДТП. Кроме того, туристам будут предоставлены сведения о достопримечательностях, которые можно посетить во время поездки к Крымскому мосту.
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Источник: Телеграм-канал пресс-службы администрации Краснодарского края
Фото: Unsplash
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