Появился полезный телеграм-канал для туристов, направляющихся в Крым

Канал информирует о пробках, изменениях в организации движения и инфраструктуре для автомобилистов.

Канал «Главный мост» инициирован властями Краснодарского края.

Согласно сообщению пресс-службы краевой администрации, с помощью телеграм-канала туристы смогут узнать о наличии пробок и их протяженности. Кроме того, пользователям будут доступны полезные советы по прохождению досмотра, а также информация о расположении пунктов бесплатной раздачи питьевой воды и санитарных точек.

«Главный мост» также будет информировать путешественников о любых изменениях в организации движения и случаях ДТП. Кроме того, туристам будут предоставлены сведения о достопримечательностях, которые можно посетить во время поездки к Крымскому мосту.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Телеграм-канал пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: Unsplash