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Появился полезный телеграм-канал для туристов, направляющихся в Крым

Канал информирует о пробках, изменениях в организации движения и инфраструктуре для автомобилистов.

За РулемНовый закон о камерах – к чему готовиться водителям?

Канал «Главный мост» инициирован властями Краснодарского края.

Согласно сообщению пресс-службы краевой администрации, с помощью телеграм-канала туристы смогут узнать о наличии пробок и их протяженности. Кроме того, пользователям будут доступны полезные советы по прохождению досмотра, а также информация о расположении пунктов бесплатной раздачи питьевой воды и санитарных точек.

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«Главный мост» также будет информировать путешественников о любых изменениях в организации движения и случаях ДТП. Кроме того, туристам будут предоставлены сведения о достопримечательностях, которые можно посетить во время поездки к Крымскому мосту.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Телеграм-канал пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: Unsplash

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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