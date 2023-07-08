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Отмечаем День московского транспорта!

Профессиональный праздник столичных транспортников традиционно приходится на вторую субботу июля.

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Впервые День московского транспорта отпраздновали 8 июля 2017 года, приурочив эту дату к 145-летию появления в городе конки.

Последнее десятилетие стало временем революционных перемен в транспортной системе Москвы. С 2011 года проделана колоссальная работа. В частности, открыты 109 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК), две новые линии подземки (в том числе Большая кольцевая линия) и два Московских центральных диаметра (МЦД-1 и МЦД-2). Планируется запуск МЦД-3 и МЦД-4, сеть диаметров вырастет более чем в два раза и превысит 140 станций.

Запуск первых регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке на электросудах стал также важным достижением для московского транспорта.

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Поздравил работников отрасли мэр столицы Сергей Собянин.

За Рулем

В своем обращении Сергей Собянин, в частности, отметил:

Городской транспорт стал быстрее и комфортнее. Лучшая оценка его работы – рост популярности таких перевозок. Сегодня многие отказываются от личного транспорта в пользу метро, МЦК, МЦД, трамвая, электробуса. В рабочий день в Москве на городском транспорте совершается больше 15 млн поездок, что делает его одним из самых востребованных в мире {…} В этой масштабной и важной работе огромную роль, конечно, играет коллектив Транспортного комплекса Москвы. Сегодня городские награды вручил водителям автобусов и трамваев, дежурной по станции метрополитена и многим другим профессионалам своего дела. Спасибо вам за добросовестный труд!»

Праздничная программа

В этом году власти столицы подготовили к Дню московского транспорта обширную и интересную программу. Одним из самых интересных мероприятий этой субботы станет парад трамваев, демонстрирующий инновационные и исторические модели вагонов. Этот парад уже стал традиционным и весьма полюбился жителям и гостям Москвы.

По улицам столицы проедут необычные вагоны, среди которых поливомоечный и трехдверный. Некоторые модели будут продемонстрированы впервые. Как всегда, на линию выйдут трамваи, выпущенные в конце XIX века, а также в 1908–1930-х годах.

На Воробьевых горах пройдет фестиваль «Ретрорейс», уже ставший традиционным. В этом году переносимся в эпоху 70–80-х годов – Музей транспорта Москвы познакомит посетителей с городским, специализированным и личным транспортом тех лет. В центре внимания на фестивале – 30 экспонатов Музея транспорта Москвы. Гостей фестиваля также ждет выставка приглашенных автоклубов, реставрационных мастерских.

«За рулем» присоединяется к поздравлениям: желаем здоровья и благополучия всем, кто обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, делая жизнь в нашей столице приятной и комфортной.

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За РулемЛежнин Роман
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