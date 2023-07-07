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В Германии доставлять товары будут на электрокарах

Компания Amazon в ближайшее время задействует 300 грузовиков на электротяге.

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Более 300 электрофургонов Rivian начнут курсировать по улицам Мюнхена, Берлина и Дюссельдорфа в ближайшие недели.

Для заботы об экологии ритейлер также собирается инвестировать более 1 млрд евро в электрификацию своего транспорта в Европе, тем самым сократив выбросы углекислого газа.

В планах компании Amazon к 2030 году довести число электромобилей Rivian, используемых для доставки товаров, до 100 тысяч.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: Amazon

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