В Германии доставлять товары будут на электрокарах
Компания Amazon в ближайшее время задействует 300 грузовиков на электротяге.
Более 300 электрофургонов Rivian начнут курсировать по улицам Мюнхена, Берлина и Дюссельдорфа в ближайшие недели.
Для заботы об экологии ритейлер также собирается инвестировать более 1 млрд евро в электрификацию своего транспорта в Европе, тем самым сократив выбросы углекислого газа.
В планах компании Amazon к 2030 году довести число электромобилей Rivian, используемых для доставки товаров, до 100 тысяч.
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Источник: журнал «Рейс»
Фото: Amazon
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