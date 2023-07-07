Как Почта России доставляет письма и посылки в российскую глубинку

Почта России к Дню российской почты рассказала про свои самые необычные маршруты доставки в труднодоступные и отдаленные населенные пункты страны.

Вопреки мнению о том, что самые труднодоступные места расположены в Сибири, населенные пункты, в которые может попасть только лично почтальон, встречаются и по эту сторону Урала.

Например, в поселок Ликино и деревню Шантальская Гаринского района Свердловской области не ведет ни одна дорога. Ближайший к ним населенный пункт, куда можно доставить почту на авто, – поселок Гари. Туда приходят письма и посылки из города Серова. Дальше их перегружают: летом на лодку, а зимой на снегоход. На лодке до Шантальской путь занимает двое суток по реке Сосьва и через озеро Пелымский Туман.

Чтобы почта дошла в село Табун-Арал Астраханской области, ее также перегружают с машины на лодку, которая плывет через реку Енотаевка до острова Кабаний, а уже оттуда – снова на автомобиле до места назначения.

В Краснодарском крае помимо автотранспорта письма доставляются по горной узкоколейной железной дороге.

Однако самые сложные маршруты у почты все же находятся за Уралом. Особенно зимой, когда столбик термометра опускается до минус 60 градусов. К примеру, в таких условиях рано утром водитель почтового КАМАЗа выезжает из Магадана, чтобы ехать 600 км по самой опасной в мире Колымской трассе в течение суток. Очень сложная работа, требующая профессионализма.

Сеть Почты России включает свыше 38 000 отделений, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах, куда порой очень трудно добраться, однако компания гарантированно доставляет посылки и письма в любой уголок страны.

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Источник: пресс-служба Почты России

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС