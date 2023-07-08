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Электрическая ГАЗель борется с пластиковыми отходами

В Нижнем Новгороде проведена акция «Эко-NN» по сбору пластика с ГАЗель e-NN в главной роли.

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ГК «Современные транспортные технологии», дистрибьютор коммерческой техники ГАЗ, провела акцию «Эко-NN». В рамках акции электрическая ГАЗель e-NN курсировала по городу между пунктами сбора пластиковых бутылок на переработку. На протяжении трех недель в разных районах Нижнего Новгорода были открыты специальные пространства, где жители могли сдать пластик на переработку. По итогам мероприятия горожане собрали пластиковые бутылки общей массой свыше 2 тонн.

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Главной особенностью акции стала сама ГАЗель e-NN – легкий коммерческий электромобиль, который не оставляет углеродный след и обладает абсолютной экологичностью в части выбросов тягового привода. Быстрая зарядка батареи до 80% происходит всего за 20 минут, а на одной зарядке автомобиль может проехать до 150 км. Режим рекуперации позволяет обеспечивать подзарядку батарей в момент торможения.

Источник, фото: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (35)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
ГАЗ ГАЗель Next  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Хочу поделиться своими мыслями о пользовании Газели Некст. Сидений в салоне хватает. Кабина водителя так вообще очень комфортная. После обкатки авто стало ездить еще лучше. Расход горючки не высок, и это при такой цене. Я доволен.

Недостатки:

6 передачи и правда не хватает.

Комментарий:

советую авто

-2