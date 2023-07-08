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Для российских туристов скоро появится новое безвизовое направление в Европе

Центр арктического туризма «Грумант» планирует запустить прямые авиарейсы на полярный архипелаг Шпицберген в августе-сентябре этого года.

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Это позволит российским туристам избежать необходимости оформлять шенгенскую визу, поскольку на Шпицбергене действует безвизовый режим. В настоящее время, чтобы посетить этот архипелаг, туристам приходится лететь через Норвегию, что затрудняет поездку и делает ее дороже.

Шпицберген, расположенный в Арктике, привлекает около 70 тысяч туристов ежегодно, но только несколько сотен из них являются гражданами России. Это связано с тем, что поездка на Шпицберген обычно стоит около восьми-девяти тысяч евро, а самый доступный экскурсионный тур на восемь дней обойдется в 170 тысяч рублей на человека, плюс расходы на транспорт.

Пока неясно, откуда будут осуществляться прямые рейсы в Шпицберген, но представители туроператора «Радуга Севера» надеются, что это будет Мурманск.

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Прямые рейсы из России снизят стоимость поездки и сделают Шпицберген более привлекательным для российских туристов.

Источник: РИА Новости

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

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За РулемЛежнин Роман
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