Cadillac представил невероятно технологичную модель Celestiq

Cadillac в серии видеороликов показал роскошный автомобиль с множеством инновационных технологий.

В первом видеоролике под названием «Рождение иконы» рассказывается о разработке Celestiq и о необходимости компании создать что-то «провокационное», чтобы открыть электрическую эру.

Другие видеоролики описывают полуавтономную систему вождения Ultra Cruise и 23-дюймовые колеса. Также автомобиль будет оснащен 55-дюймовым дисплеем спереди и 11-дюймовым дополнительным экраном, 23-дюймовыми колесами и аудиосистемой AKG с 38 динамиками.

Cadillac Celestiq будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 111 кВтч, которая позволяет автомобилю разгоняться до 96 км/ч за 3,8 секунды и проезжать примерно 483 км на одной зарядке.

Флагманский автомобиль с умной стеклянной крышей будет разделен на четыре зоны и будет использовать технологию регулировки количества света, попадающего в салон.

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Источник, фото: IXBT