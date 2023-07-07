Renault возродит популярную модель Scenic

В рамках глобальной стратегии Renaulution компания Renault планирует возродить культовые модели в виде электрокаров. Эта же участь ждет и Scenic.

В рамках Renaulution совсем скоро будут возвращены такие легендарные модели как Renault 5 и Renault 4, но в качестве электрокаров. Минивэн Scenic, который был убран из модельного ряда еще два года назад, тоже превратится в электрокар, да еще и станет внедорожником.

Еще в мае прошлого года данная модель была анонсирована концептом Scenic Vision. Ну а к настоящему моменту уже появилась серийная версия Renault Scenic. Ее заметили во время прохождения ходовых испытаний.

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Источник: Speedme.ru

Фото: Renault