Renault возродит популярную модель Scenic
В рамках глобальной стратегии Renaulution компания Renault планирует возродить культовые модели в виде электрокаров. Эта же участь ждет и Scenic.
В рамках Renaulution совсем скоро будут возвращены такие легендарные модели как Renault 5 и Renault 4, но в качестве электрокаров. Минивэн Scenic, который был убран из модельного ряда еще два года назад, тоже превратится в электрокар, да еще и станет внедорожником.
Еще в мае прошлого года данная модель была анонсирована концептом Scenic Vision. Ну а к настоящему моменту уже появилась серийная версия Renault Scenic. Ее заметили во время прохождения ходовых испытаний.
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Источник: Speedme.ru
Фото: Renault
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