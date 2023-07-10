Дебют электрического Chevrolet Blazer откладывается

Компания Chevrolet перенесла на год дебют электрического Blazer.

Chevrolet представила свой автомобиль Blazer EV SS еще год назад. Во время презентации представители головной компании General Motors пообещали, что эта модель появится на рынке ближе к концу 2023-го года.

Однако, исходя из новой информации, GM перенесла запуск производства на весну будущего года, чем сильно расстроила поклонников, ведь Blazer EV SS может стать отличной альтернативой как Tesla Model Y, так и иностранным экземплярам в лице Kia EV6 GT и Hyundai Ioniq N.

Стартовая цена электрокара известна – она составляет 66 тысяч долларов. Blazer EV SS имеет два электродвигателя, которые выдают суммарно 557 лошадиных сил.

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Источник: Speedme.ru

Фото: Chevrolet