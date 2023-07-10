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Дебют электрического Chevrolet Blazer откладывается

Компания Chevrolet перенесла на год дебют электрического Blazer.

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Chevrolet представила свой автомобиль Blazer EV SS еще год назад. Во время презентации представители головной компании General Motors пообещали, что эта модель появится на рынке ближе к концу 2023-го года.

Однако, исходя из новой информации, GM перенесла запуск производства на весну будущего года, чем сильно расстроила поклонников, ведь Blazer EV SS может стать отличной альтернативой как Tesla Model Y, так и иностранным экземплярам в лице Kia EV6 GT и Hyundai Ioniq N.

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Стартовая цена электрокара известна – она составляет 66 тысяч долларов. Blazer EV SS имеет два электродвигателя, которые выдают суммарно 557 лошадиных сил.

За Рулем
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Speedme.ru

Фото: Chevrolet

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За РулемЛежнин Роман
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