Huawei представила свой новый автомобиль

Новый автомобиль отличается от предыдущей модели изменениями в дизайне и мощности.

AITO M5 Standard Edition разработан совместно с Huawei и Seres. Новая модель доступна в шести цветах кузова и оснащена системой помощи при вождении 2-го уровня, которая включает 3 радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и 5 камер для автоматического экстренного торможения. Также имеются системы помощи удержания полосы движения, удаленной помощи при парковке и адаптивный круиз-контроль.

Дизайн автомобиля был также обновлен, включая новые светодиодные фары с двумя линзами, подсветку логотипа AITO на задней части и выдвижные дверные ручки. Коэффициент аэродинамического сопротивления снижен с 0,32Cd до 0,29Cd, а камера заднего вида получила функцию самоочистки. AITO M5 Standard Edition имеет 10,25-дюймовую приборную панель и 15,6-дюймовый центральный экран, звуковую систему Huawei Sound и планшеты на спинках передних сидений.

AITO M5 Standard Edition, созданный на базе платформы Huawei DriveONE ePowertrain, оснащен гибридной системой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя и электродвигателя. Общая мощность достигает 500 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,4 секунды. Запас хода по циклу CLTC может достигать 1455 км с полным баком и заряженной АКБ. Расход топлива составляет всего 4,87 литров на 100 км.

Предзаказы на эту модель уже начались в Китае, где заднеприводная версия доступна по цене 35 800 долларов, а полноприводная - за 38 500 долларов.

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Источник: IXBT

Фото: carnewschina.com