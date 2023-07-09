Настоящий летающий автомобиль скоро появится в продаже
Этот удивительный автомобиль выглядит как обычная машина, но с боковыми пропеллерами, позволяющими ему взлетать и приземляться вертикально.
Стартап объявил важную новость на прошлой неделе: они получили сертификат лётной годности от Федерального авиационного управления (FAA), что позволит им провести лётные испытания и демонстрационные полёты в ближайшем будущем.
Кузов автомобиля способен пропускать воздух в вертикальном направлении, что дает возможность пропеллерам, скрытым за панелями кузова, поднимать автомобиль в воздух. При этом автомобиль поместится на любой обычной автомобильной парковке.
Этот полностью электрический автомобиль сможет проехать до 320 километров без подзарядки и пролететь до 180 километров. За последний квартал 2022 года Alef Aeronautics заявила о получении 440 предзаказов.
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Источник: IXBT
Фото: Alef Aeronautics
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