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В Китае выпустили 20-миллионый автомобиль на новой энергии

Серебристый GAC Aion Hyper GT стал 20-миллионным автомобилем на новой энергии (NEV), произведенным в Китае.

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Церемония презентации автомобиля состоялась в Гуанчжоу и собрала представителей таких автопроизводителей, как FAW, Dongfeng, SAIC, Changan, BAIC, BYD, Chery, JAC, Great Wall Motors, NIO, XPeng и Tesla.

Китаю потребовалось 27 лет для достижения отметки в 10 миллионов автомобилей на новой энергии с момента начала производства в 1995 году. Однако, согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, производство еще 10 миллионов автомобилей на новой энергии заняло всего лишь один год и пять месяцев.

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Доля китайских автомобильных брендов на внутреннем рынке достигла 53,1% за первые пять месяцев 2023 года. Производство электромобилей составило 3,005 миллиона, а продажи – 2,94 миллиона. Данные увеличились, по сравнению с прошлым годом, на 45,1% и 46,8% соответственно.

Уровень проникновения автомобилей NEV достиг отметки в 27,7%.

Источник: IXBT

Фото: carnewschina.com

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За РулемЛежнин Роман
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