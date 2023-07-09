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В Турции скоро можно будет платить российскими картами

Сбербанк активно разрабатывает новую систему платежей для российских туристов, посещающих Турцию.

За РулемТурция перестала быть доступной: как россияне экономят на отдыхе

По словам Кирилла Царева, первого зампреда правления банка, в скором времени россияне смогут расплачиваться онлайн в нескольких отелях страны. Оплата будет производиться российской картой, а по факту – онлайн. Это предложение призвано упростить оплату и обеспечить удобство для путешественников.

Он также добавил, что Сбербанк активно работает над расширением списка отелей, где будет доступна такая возможность.

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Сбербанк стремится предоставить туристам возможность использовать свои карты без необходимости обменивать валюту или искать банкоматы для снятия наличных.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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