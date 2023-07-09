В Турции скоро можно будет платить российскими картами

Сбербанк активно разрабатывает новую систему платежей для российских туристов, посещающих Турцию.

По словам Кирилла Царева, первого зампреда правления банка, в скором времени россияне смогут расплачиваться онлайн в нескольких отелях страны. Оплата будет производиться российской картой, а по факту – онлайн. Это предложение призвано упростить оплату и обеспечить удобство для путешественников.

Он также добавил, что Сбербанк активно работает над расширением списка отелей, где будет доступна такая возможность.

Сбербанк стремится предоставить туристам возможность использовать свои карты без необходимости обменивать валюту или искать банкоматы для снятия наличных.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash