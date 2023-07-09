В Турции скоро можно будет платить российскими картами
Сбербанк активно разрабатывает новую систему платежей для российских туристов, посещающих Турцию.
По словам Кирилла Царева, первого зампреда правления банка, в скором времени россияне смогут расплачиваться онлайн в нескольких отелях страны. Оплата будет производиться российской картой, а по факту – онлайн. Это предложение призвано упростить оплату и обеспечить удобство для путешественников.
Он также добавил, что Сбербанк активно работает над расширением списка отелей, где будет доступна такая возможность.
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Сбербанк стремится предоставить туристам возможность использовать свои карты без необходимости обменивать валюту или искать банкоматы для снятия наличных.
Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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