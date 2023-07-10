АВТОВАЗ предупредил о возможном подорожании Lada
Причина – в ослаблении курса рубля.
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов не исключил, что в ближайшее время автомобили Lada могут подорожать.
Он отметил, что рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены поставщиков – как комплектующих, так и различных узлов. Происходит это из-за того, что даже российские поставщики получают из-за рубежа материалы, сырье и субкомпоненты, добавил Соколов.
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При этом глава АВТОВАЗа заверил, что автопроизводитель приложит все усилия для минимизации последствий ослабления рубля и недопущения роста цен.
Мы будем стараться минимизировать этот процесс. Но опять же многое будет зависеть от реальной ценовой политики наших поставщиков… В ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам», - заключил Соколов.
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Источник: РИА Новости
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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