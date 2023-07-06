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Авторынок сегодняшнего дня: наша Лада и пять «китайцев»Авторынок сегодняшнего дня: наша Лада и пять «китайцев»
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Авторынок сегодняшнего дня: наша Лада и пять «китайцев»

Всего в июне нашли покупателей 82 407 новых легковых автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года.

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Около 30% проданных в России автомобилей пришлось на Ладу - 23 777 экземпляров, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Следом за лидером расположились сразу пять китайских брендов:

  • Chery (10 081 шт.)
  • Haval (8278 шт.)
  • Geely (6903 шт.)
  • Changan (3490 шт.)
  • Omoda (3354 шт.).
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В десятке лидеров месяца все марки демонстрируют рост, кроме корейских Kia и Hyundai (-27,5% и -29,4% соответственно).

За первое полугодие 2023-го рынок уже вышел «в плюс» - было продано 401 566 новых легковых автомобилей – на 14% больше, чем за 6 месяцев 2022 года.

По итогам июня модельный расклад такой:

  • Granta – 15 876 единиц (в 4,7 раза больше, чем в июне 2022-го)
  • Haval Jolion - 4 734 шт.
  • Chery Tiggo 7 PRO Max - 4 518 шт.
  • Geely Coolray - 3284 шт.
  • Omoda C5 - 3066 шт.

Вся модельная «десятка» демонстрируют положительную динамику.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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