Кроссовер Chery Jetour Traveller появится в конце июля

Полноприводный автомобиль будет доступен в версиях с двигателями внутреннего сгорания и PHEV.

Недавно на китайских улицах был замечен полноприводный кроссовер Jetour Traveller. Как слышится из названия, Traveller ориентирован на потребителей, которые путешествуют в условиях легкого (не экстремального) бездорожья.

Traveller – угловатый автомобиль с громоздкими бамперами, широкими колесными арками и рейлингами на крыше. Спереди квадратные фары, а решетка радиатора зачернена. Задние фонари имеют вертикальную компоновку и светодиоды. Также присутствует буксировочный крюк. Задняя дверь открывается на левую сторону.

Traveller будет доступен как с двигателями внутреннего сгорания, так в виде гибрида (PHEV). Предложат турбированный 1,6, который агрегатируется 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, и двухлитровую турбо-«четверку» с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель 2.0 имеет максимальную мощность 254 л.с.

Версия подключаемого гибрида будет использовать 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель. Jetour утверждает, что гибрид располагает запасом хода более 1000 км. Все версии имеют полный привод.

В салоне полноценная ЖК-панель приборов и овальное трехспицевое рулевое колесо с плоским дном. На центральной консоли расположен селектор передач, селектор режима движения и беспроводные зарядные устройства.

Для Jetour Traveller предложат 5-местную (около 4,8 м) и 7-местную (около 4,95 м) версии. Полные размеры Jetour пока не раскрывает.

Дочерняя марка Jetour основана компанией Chery в 2018 году и сначала была предназначена для молодой аудитории. Потом бренд переориентировали на любителей путешествовать.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Сarnewschina

Фото: carnewschina.com