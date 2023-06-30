Jetour начал продажи в России двух новых кроссоверов

Новинки уже доступны в 74 дилерских центрах бренда.

Компания Jetour официально презентовала в России две новые модели, продажи которых начались в июне.

Первыми вышли на российский рынок кроссоверы Jetour Dashing1 и Jetour X90Plus. В рамках концепции Travel+ обе они созданы для путешествий, при этом отвечают требованиям разных категорий покупателей.

Городской кроссовер Jetour Dashing ориентирован, в первую очередь, на молодую аудиторию. Это проявляется и в ярком дизайне, и в технологичном оснащении, и в эргономике автомобиля. На российском рынке кроссовер представлен в двух версиях: с 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. с 6-ступенчатой механической или роботизированной коробкой 6DCT2, а также с 1,6-литровым двигателем TGDI3 мощностью 190 л.с. в паре с 7DCT4.

Jetour Dashing российским покупателям предлагается в 5 комплектациях и 5 цветах. Стоимость кроссовера в России начинается от 2 339 900 рублей.

Jetour Dashing

Семейный кроссовер Jetour X90Plus предлагается в России с двумя вариантами двигателей TGDI: 1,6-литровым мощностью 190 л.с., а также 2-литровым мощностью 244 л.с. Оба силовых агрегата работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT c двойным сцеплением.

В базовой комплектации Comfort Jetour X90Plus предлагается за 3 249 900 рублей.

Jetour X90Plus

До конца года компания планирует продать в России 15 тысяч автомобилей и расширить до 100 центров дилерскую сеть.

Jetour также намерен расширить модельный ряд: осенью на рынок выйдет кроссовер Jetour X70Plus, а в начале 2024 года состоится дебют внедорожника T-2 (Traveler).

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Источник и фото: Jetour