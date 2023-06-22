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Рассекречен обновленный кроссовер Range Rover Evoque

В Европе уже открыт прием предзаказов на новинку.

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Land Rover представил обновленный кроссовер Range Rover Evoque. Внешность автомобиля изменилась не сильно по сравнению с предыдущей версией, а вот в освещении появилось больше светодиодов.

Основные изменения связаны с новым богатым оснащением.

В частности, в качестве опции его можно комплектовать 21-дюймовыми колесными дисками. В салоне появилась система очистки воздуха Cabin Air Purification Plus. Количество физических кнопок управления функционалом серьезно уменьшилось.

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В салоне у Range Rover Evoque появился 11,4-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, получивший новую версию операционной системы Pivi Pro 2.

Производитель также отмечает, что Range Rover Evoque — единственный внедорожник в своем классе, доступный с обивкой из смесовой шерстяной ткани, которая является альтернативой коже.

Для обновленного кроссовера заявлены несколько гибридных силовых установок.

Клиенты могут выбрать модель в одной из четырех комплектаций: Evoque S, Dynamic SE, Dynamic HSE и Autobiography.

В Великобритании цены на модель начинаются от 40 080 фунтов стерлингов (4,32 млн рублей по курсу на сегодняшний день).

Источник и фото: Land Rover

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о Land Rover Range Rover Evoque (1)

За РулемАдлександр
Land Rover Range Rover Evoque  2010/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Китайцы просто молодчики, нашим бы ящерам столько же смелости и ума!!!!

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