По цене нового Москвича: 4 классных (надежных) кроссовера
Skoda Karoq
Этот кроссовер для нашего рынка собирали на заводе в Нижнем Новгороде с начала 2020 года. Выпускали два с небольшим года, но годовые объемы производства исчислялись десятками тысяч. Поэтому и предложений на вторичке достаточно.
По цене нового Москвича можно отыскать экземпляр 2020-2021 года выпуска. Машины с базовым мотором 1.6 (110 л.с.) и шестиступенчатым автоматом попадаются нечасто.
Куда популярнее Кароки с турбомоторами 1.4 (150 л.с.). В основном с передним приводом. Впрочем, машин со всеми ведущими тоже немало.
С разным типом привода сочетаются определенные коробки передач. На Кароки с одной ведущей осью ставится восьмиступенчатый автомат Aisin, а у моделей 4х4 – шестиступенчатый робот DSG.
Обе коробки надежны, если с ними обращаться аккуратно и своевременно обслуживать. На таком пробеге не будет вопросов и к наддувному двигателю EA211.
Помимо отлично настроенных шасси и двигателей, у Шкоды есть еще одно преимущество перед конкурентами – из-за рациональной компоновки салона и багажника Karoq вместительнее соразмерных кроссоверов.
Kia Seltos
Прямой конкурент Карока у нас также неплохо зашел. Цены близки – автомобиль будет того же года с похожим пробегом, но выбор модификаций шире. Это касается и двигателей, и коробок.
Самые редкие версии с турбомотором 1.6 и роботом – они дороже и проблемнее. Поэтому лучше обратить внимание на машины с атмосферными моторами. Базовый 1.6 различается по мощности в зависимости от типа привода. Но работает всегда в паре с шестиступенчатым автоматом (механика почти не встречается). К надежности этого тандема претензий нет.
Двухлитровый мотор (150 л.с.) комплектуется вариатором IVT собственной разработки. С точки зрения эффективности это очень удачная связка. Такие Селтосы динамичнее базовой версии и почти не уступают машинам с турбомотором.
Но вариатор боится пробуксовок. Из-за того, что диаметр его гидротрансформатора заметно меньше, чем у аналогичной коробки Jatco JF016e (ее устанавливают на кроссоверы Renault, Nissan, Mitsubishi), скромнее и запас прочности. В снегу или при заезде на бордюр его легко ввести в аварийный режим. И вне асфальта стоит быть внимательным – есть риск повредить маслопроводы и быстро убить коробку.
Продолжение – на следующей странице.
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