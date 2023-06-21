По цене нового Москвича: 4 классных (надежных) кроссовера

Москвич 3 с механикой стоит чуть меньше двух миллионов рублей. А с вариатором — чуть дороже. Впрочем, за эти деньги можно подобрать и достойную альтернативу на вторичке.

Skoda Karoq

Этот кроссовер для нашего рынка собирали на заводе в Нижнем Новгороде с начала 2020 года. Выпускали два с небольшим года, но годовые объемы производства исчислялись десятками тысяч. Поэтому и предложений на вторичке достаточно.

По цене нового Москвича можно отыскать экземпляр 2020-2021 года выпуска. Машины с базовым мотором 1.6 (110 л.с.) и шестиступенчатым автоматом попадаются нечасто.

Куда популярнее Кароки с турбомоторами 1.4 (150 л.с.). В основном с передним приводом. Впрочем, машин со всеми ведущими тоже немало.

С разным типом привода сочетаются определенные коробки передач. На Кароки с одной ведущей осью ставится восьмиступенчатый автомат Aisin, а у моделей 4х4 – шестиступенчатый робот DSG.

Обе коробки надежны, если с ними обращаться аккуратно и своевременно обслуживать. На таком пробеге не будет вопросов и к наддувному двигателю EA211.

Помимо отлично настроенных шасси и двигателей, у Шкоды есть еще одно преимущество перед конкурентами – из-за рациональной компоновки салона и багажника Karoq вместительнее соразмерных кроссоверов.

У Шкоды неплохое качество лакокрасочного покрытия. Сколы появляются неохотно. Салон долго сохраняет товарный вид. Особенно в сравнении с моделями из Кореи и Японии.

Kia Seltos

Прямой конкурент Карока у нас также неплохо зашел. Цены близки – автомобиль будет того же года с похожим пробегом, но выбор модификаций шире. Это касается и двигателей, и коробок.

Самые редкие версии с турбомотором 1.6 и роботом – они дороже и проблемнее. Поэтому лучше обратить внимание на машины с атмосферными моторами. Базовый 1.6 различается по мощности в зависимости от типа привода. Но работает всегда в паре с шестиступенчатым автоматом (механика почти не встречается). К надежности этого тандема претензий нет.

Двухлитровый мотор (150 л.с.) комплектуется вариатором IVT собственной разработки. С точки зрения эффективности это очень удачная связка. Такие Селтосы динамичнее базовой версии и почти не уступают машинам с турбомотором.

Но вариатор боится пробуксовок. Из-за того, что диаметр его гидротрансформатора заметно меньше, чем у аналогичной коробки Jatco JF016e (ее устанавливают на кроссоверы Renault, Nissan, Mitsubishi), скромнее и запас прочности. В снегу или при заезде на бордюр его легко ввести в аварийный режим. И вне асфальта стоит быть внимательным – есть риск повредить маслопроводы и быстро убить коробку.

Внешность у Селтоса яркая. Но краска не самая стойкая – после покупки стоит затянуть бампер и капот в защитную пленку. Восприятие интерьера сильно зависит от комплектации. Материалы не самые долгоиграющие.

Продолжение – на следующей странице.