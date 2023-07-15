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Автомобиль на водородном топливе установил рекорд дальности пробегаАвтомобиль на водородном топливе установил рекорд дальности пробега
Голландский Eco-Runner XIII проехал 2488 км на...

Автомобиль на водородном топливе установил рекорд дальности пробега

Голландский Eco-Runner XIII проехал 2488 км на одном килограмме водородного топлива.

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Водород в качестве топлива может применяться в двух вариантах. В модифицированном ДВС он сгорает напрямую либо может применяться для выработки электроэнергии в топливных ячейках. Машины на таком топливе представляют интерес в коммерческих перевозках – участники рынка называют их почти единственной вменяемой альтернативой дизельным моторам.

В этом ключе интересен голландский эксперимент, в ходе которого был разработан экспериментальный трехколесный электромобиль Eco-Runner XIII, который, в свою очередь, обновил рекорд продолжительности пробега транспортного средства на одном килограмме водородного топлива и смог проехать 2488 км.

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Однако, взглянув на это творение, можно понять, как далека технология от прикладного применения. Приземистый обтекаемый корпус способен вместить одного человека, масса всей конструкции не превышает 72 кг, а предельная скорость ограничена отметкой 45 км/ч.

Но, несмотря на это, данный экземпляр является шагом вперед, ведь разработчики Eco-Runner XIII смогли снизить потери в цепочке преобразования водорода в электроэнергию для вращения тягового электродвигателя. В итоге машина получила водородные топливные ячейки нового поколения с более высоким КПД.

Источник: журнал «Рейс»

Фото: Delft University of Technology

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За РулемЛежнин Роман
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