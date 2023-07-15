Автомобиль на водородном топливе установил рекорд дальности пробега

Голландский Eco-Runner XIII проехал 2488 км на одном килограмме водородного топлива.

Водород в качестве топлива может применяться в двух вариантах. В модифицированном ДВС он сгорает напрямую либо может применяться для выработки электроэнергии в топливных ячейках. Машины на таком топливе представляют интерес в коммерческих перевозках – участники рынка называют их почти единственной вменяемой альтернативой дизельным моторам.

В этом ключе интересен голландский эксперимент, в ходе которого был разработан экспериментальный трехколесный электромобиль Eco-Runner XIII, который, в свою очередь, обновил рекорд продолжительности пробега транспортного средства на одном килограмме водородного топлива и смог проехать 2488 км.

Однако, взглянув на это творение, можно понять, как далека технология от прикладного применения. Приземистый обтекаемый корпус способен вместить одного человека, масса всей конструкции не превышает 72 кг, а предельная скорость ограничена отметкой 45 км/ч.

Но, несмотря на это, данный экземпляр является шагом вперед, ведь разработчики Eco-Runner XIII смогли снизить потери в цепочке преобразования водорода в электроэнергию для вращения тягового электродвигателя. В итоге машина получила водородные топливные ячейки нового поколения с более высоким КПД.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: Delft University of Technology