Легендарный автофестиваль «ЖиФест» в этом году станет двухдневным

В Национальном конном парке «Русь» в Подмосковье 5 и 6 августа в седьмой раз пройдет ежегодный автофестиваль «ЖиФест».

В этом году организаторы представляют улучшенную двухдневную программу фестиваля. Билеты на один (воскресенье) или два дня можно приобрести на официальном сайте фестиваля жифест.рф.

Ежегодно на фестивале разыгрывается автомобиль. В этом году один из посетителей фестиваля уедет на ВАЗ-2107, специально подготовленном под розыгрыш.

Розыгрыш автомобиля пройдет в воскресенье, для участия необходимо приобрести купон на сайте.

Самым ярким событием станет дрифт-битва, где участники будут соревноваться в противостоянии «Жигули против всех», а для гостей будет доступно дрифт-такси, в котором опытный пилот позволит получить весь спектр ощущений от настоящей дрифт-гонки.

Однако «ЖиФест» – это не только автомобильные соревнования и гонки. Организаторы рады предложить разнообразные развлечения для всех гостей. В разных локациях фестиваля можно будет посетить выступления артистов, мастер-классы, показательные выступления и множество развлекательных стендов партнеров.

Цена билета на фестиваль «ЖиФест-2023» стартует от 1000 рублей за один день и от 1600 рублей за два дня, для детей до 14 лет вход на фестиваль бесплатный.

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Источник, фото: пресс-релиз «ЖиФест-2023»