#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Авиакомпания Red Wings будет летать на Ил-76 и Ил-96Авиакомпания Red Wings будет летать на Ил-76 и Ил-96
Компания планирует таким образом выйти на рынок...
Длиннющий «хвост» ЗИС‑112 придавал ­автомобилю экстравагантный вид.Самый крутой автомобиль СССР: гран-туризмо имени Сталина
Бурный рост советского автоспорта после Великой...
За сообщение о нарушителе ПДД поощрят билетами на концертЗа сообщение о нарушителе ПДД поощрят билетами на концерт
С такой инициативой выступили в ГИБДД...

Легендарный автофестиваль «ЖиФест» в этом году станет двухдневным

В Национальном конном парке «Русь» в Подмосковье 5 и 6 августа в седьмой раз пройдет ежегодный автофестиваль «ЖиФест».

Чем удивил салон Lada Vesta NG – 3 приятные новости

В этом году организаторы представляют улучшенную двухдневную программу фестиваля. Билеты на один (воскресенье) или два дня можно приобрести на официальном сайте фестиваля жифест.рф.

Ежегодно на фестивале разыгрывается автомобиль. В этом году один из посетителей фестиваля уедет на ВАЗ-2107, специально подготовленном под розыгрыш.

Розыгрыш автомобиля пройдет в воскресенье, для участия необходимо приобрести купон на сайте.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Самым ярким событием станет дрифт-битва, где участники будут соревноваться в противостоянии «Жигули против всех», а для гостей будет доступно дрифт-такси, в котором опытный пилот позволит получить весь спектр ощущений от настоящей дрифт-гонки.

Однако «ЖиФест» – это не только автомобильные соревнования и гонки. Организаторы рады предложить разнообразные развлечения для всех гостей. В разных локациях фестиваля можно будет посетить выступления артистов, мастер-классы, показательные выступления и множество развлекательных стендов партнеров.

Цена билета на фестиваль «ЖиФест-2023» стартует от 1000 рублей за один день и от 1600 рублей за два дня, для детей до 14 лет вход на фестиваль бесплатный.

Источник, фото: пресс-релиз «ЖиФест-2023»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0