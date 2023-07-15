Представлен обновленный Dacia Spring EV

У него будет запас хода 305 км и он станет самым доступным электромобилем в Великобритании.

Dacia впервые начала европейские продажи Spring в 2021 году и с того момента получила более 120 000 заказов. Как отмечают в компании, 90% клиентов покупают этот автомобиль в качестве второго в семье.

Обновленная версия будет иметь новые элементы дизайна, измененные колеса и цвета.

Кроме того, ожидается, что Dacia улучшит интерьер электромобиля и повысит качество материалов, чтобы обеспечить комфорт и удовлетворить потребности водителей. Его запас хода составит 305 км.

По словам директора бренда Dacia Люка Броуда, этот электромобиль займет свою нишу, предоставив потребителям удобное, доступное и качественное транспортное средство.

В Европе его цена начинается от 17 300 евро, что эквивалентно 14 760 фунтам стерлингов. Это будет самый доступный электромобиль. Сейчас таковым является Smart EQ Fortwo, который стоит от 23 320 фунтов. Планируется, что обновленная версия Dacia Spring EV появится на британском рынке в 2024 году.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: IXBT

Фото: Dacia